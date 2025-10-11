Старший советник «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре нападающего команды Рафаэла Леау.

Рафаэл Леау — нападающий «Милана»
«Чего не хватает Леау?  Многие говорят о нём.  Если бы о нём не говорили, он не был бы одним из лучших.  Говорят всегда о лучших.  Если мы оглянемся в прошлое, когда мы выиграли скудетто, то скажу, что он взял его в одиночку.  Он сделал разницу.  Команда была на втором плане.  Леау выиграл скудетто как феномен, в одиночку.

Мы многого от него требуем, потому что у него есть особая магия.  Когда у него что-то не получается, начинается критика.  Мы ждём этого от него, потому что он один из лучших в мире.  Вот и всё», — приводит слова Ибрагимовича сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне Леау провел за «Милан» 3 матча во всех турнирах и забил 1 гол.