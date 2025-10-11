Завершились два товарищеских матча с участием южноамериканских команд.
Аргентина выиграла у Венесуэлы со счетом 1:0.
Игра проходила во Флориде (США), а единственный мяч на счету хавбека Джовани Ло Чельсо (31-я минута). Лионеля Месси не было даже в заявке.
Теперь Аргентина следующий матч проведет против Пуэрто-Рико, а Венесуэла с Белизом. Обе встречи пройдут 13 октября в США.
Чили была сильнее Перу- 2:1
В составе победителей отличились Бен Бреретон (63-я) и Мигель Гутьеррес (90+4-я).
За Перу забивал Сесар Инга (40-я).
Следующий матч сборная Перу проведет 12 ноября против сборной России в Санкт-Петербурге, команда Чили сыграет с россиянами в Сочи 15 ноября. 18 ноября перуанцы встретятся с чилийцами в Сочи.