Завершились два товарищеских матча с участием южноамериканских команд.

Джовани Ло Чельсо (Аргентина, «Бетис») globallookpress.com

Аргентина выиграла у Венесуэлы со счетом 1:0.

Игра проходила во Флориде (США), а единственный мяч на счету хавбека Джовани Ло Чельсо (31-я минута). Лионеля Месси не было даже в заявке.

Теперь Аргентина следующий матч проведет против Пуэрто-Рико, а Венесуэла с Белизом. Обе встречи пройдут 13 октября в США.

Статистика матча 6 Удары в створ 2 10 Удары мимо 5 64 Владение мячом 36 5 Угловые удары 3 0 Офсайды 1 9 Фолы 16

Чили была сильнее Перу- 2:1

В составе победителей отличились Бен Бреретон (63-я) и Мигель Гутьеррес (90+4-я).

За Перу забивал Сесар Инга (40-я).

Следующий матч сборная Перу проведет 12 ноября против сборной России в Санкт-Петербурге, команда Чили сыграет с россиянами в Сочи 15 ноября. 18 ноября перуанцы встретятся с чилийцами в Сочи.