Завершились два товарищеских матча с участием южноамериканских команд.

Джовани Ло Чельсо (Аргентина, «Бетис»)
Джовани Ло Чельсо (Аргентина, «Бетис») globallookpress.com

Аргентина выиграла у Венесуэлы со счетом 1:0.

Игра проходила во Флориде (США), а единственный мяч на счету хавбека Джовани Ло Чельсо (31-я минута).  Лионеля Месси не было даже в заявке.

Теперь Аргентина следующий матч проведет против Пуэрто-Рико, а Венесуэла с Белизом.  Обе встречи пройдут 13 октября в США.

Чили была сильнее Перу- 2:1

В составе победителей отличились Бен Бреретон (63-я) и Мигель Гутьеррес (90+4-я).

За Перу забивал Сесар Инга (40-я).

Следующий матч сборная Перу проведет 12 ноября против сборной России в Санкт-Петербурге, команда Чили сыграет с россиянами в Сочи 15 ноября. 18 ноября перуанцы встретятся с чилийцами в Сочи.