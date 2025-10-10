Лондонский «Челси» намерен вновь выйти на переговоры с «Ювентусом» по трансферу турецкого форварда Кенана Йылдыза, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

По данным источника, англичане планируют сделать новое предложение по 20-летнему игроку, попытка подписания которого уже предпринималась минувшим летом. Интерес к Йылдызу также проявляет «Барселона», однако туринцы рассчитывают сохранить талантливого нападающего и продолжают переговоры о продлении контракта — обсуждения ведутся с отцом футболиста, представляющим его интересы.

В нынешнем сезоне Йылдыз провёл 12 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись пятью голами и шестью результативными передачами.

Действующий контракт нападающего с туринским клубом рассчитан до лета 2029 года.