Тунис разгромил Сан-Томе и Принсипи в матче африканского отборочного раунда ЧМ-2026 — 6:0.

Дубль оформил Элиас Саад, забивший на 39-й и 43-й минутах встречи. Еще по голу отметились Фирас Шауа (36'), Исмаэль Гарби (47') и Мохамед Бен Ромдхане (68' и 90+1').

Результат матча

Sao Tome and Principe ЧМ-2026. Отбор. Африка 0:5 Тунис Тунис

0:1 Firas Chaouat 36' 0:2 Элиас Саад 39' 0:3 Элиас Саад 43' 0:4 Исмаэль Гарби 47' 0:5 Мохамед Бен Ромдане 68' пен.

Sao Tome and Principe: Yaniel Bonfim, Rogerio Afonso, Gilberto d'Almeida, Vava Pequeno, Adjeil Neves ( Рубен Фернандеш 58' ), Luis Costa ( Mauro Vilhete 58' ), Joel Neves, Nicola Braganca, Sergio Male ( Gue 58' ), Marcos Barbeiro ( Gil Carvalho 58' ), Ronaldo Afonso

Тунис: Аймен Дамен, Монтассар Тальби, Яссин Мерия, Янн Валери, Исмаэль Гарби, Элиас Саад ( Сайфалла Лтайеф 61' ), Наим Слити ( Мохамед Бен Ромдане 61' ), Эйе Скири, Firas Chaouat ( Hazem Mastouri 74' ), Mohamad Belhadj Mahmoud ( Ханнибал Межбри 61' ), Али Абди

Жёлтые карточки: Adjeil Neves 8' — Монтассар Тальби 10'