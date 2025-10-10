Тунис разгромил Сан-Томе и Принсипи в матче африканского отборочного раунда ЧМ-2026 — 6:0.
Дубль оформил Элиас Саад, забивший на 39-й и 43-й минутах встречи. Еще по голу отметились Фирас Шауа (36'), Исмаэль Гарби (47') и Мохамед Бен Ромдхане (68' и 90+1').
Результат матча
Sao Tome and PrincipeЧМ-2026. Отбор. Африка0:5ТунисТунис
0:1 Firas Chaouat 36' 0:2 Элиас Саад 39' 0:3 Элиас Саад 43' 0:4 Исмаэль Гарби 47' 0:5 Мохамед Бен Ромдане 68' пен.
Sao Tome and Principe: Yaniel Bonfim, Rogerio Afonso, Gilberto d'Almeida, Vava Pequeno, Adjeil Neves (Рубен Фернандеш 58'), Luis Costa (Mauro Vilhete 58'), Joel Neves, Nicola Braganca, Sergio Male (Gue 58'), Marcos Barbeiro (Gil Carvalho 58'), Ronaldo Afonso
Тунис: Аймен Дамен, Монтассар Тальби, Яссин Мерия, Янн Валери, Исмаэль Гарби, Элиас Саад (Сайфалла Лтайеф 61'), Наим Слити (Мохамед Бен Ромдане 61'), Эйе Скири, Firas Chaouat (Hazem Mastouri 74'), Mohamad Belhadj Mahmoud (Ханнибал Межбри 61'), Али Абди
Жёлтые карточки: Adjeil Neves 8' — Монтассар Тальби 10'
Тунис уже досрочно вышел на чемпионат мира-2026, на счету «орлов Карфагена» 25 очков. Сан-Томе и Принсипи замыкает турнирную таблицу без набранных очков.