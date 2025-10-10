«Барселона» отказалась от запланированного товарищеского матча в Ливии, который должен был пройти 10 октября в Бенгази.

Футбольный клуб «Барселона» globallookpress.com

Первоначально каталонцы планировали сыграть против «Атлетико» и «Интера» и даже получили за участие выплату в размере 5 миллионов евро. Однако, по информации The Athletic, руководство клуба приняло решение отказаться от поездки по причинам безопасности, вернув организаторам все средства.

«Атлетико», согласно данным Marca, за матч получит 3 миллиона евро. Итальянский «Интер» также приглашен Фондом развития и реконструкции Ливии, но размер его компенсации не уточняется.