Испанский «Овьедо» уволил главного тренера Велько Пауновича.

Велько Паунович globallookpress.com

«Реал Овьедо» выражает благодарность Велько Пауновичу и его тренерскому штабу за профессионализм, преданность делу и самоотверженность. Под его руководством «Реал Овьедо» добился долгожданного выхода в Ла Лигу — исторического успеха, который навсегда останется в памяти болельщиков. Клуб желает ему всяческих успехов в будущих начинаниях«, — говорится в сообщении клуба.

По руководством 48-летнего специалиста "Овьедо" впервые за 24 года вернулся в испанскую Примеру.

Причиной отставки Пауновича стали плохие результаты клуба в этом сезона. Сейчас "Овьедо" с 6 очками идет 17-м в чемпионате Испании.