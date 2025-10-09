Футболист «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохебби назвал самых сильных игроков сборной России перед очной товарищеской встречей.

Александр Головин globallookpress.com

«Самый сильный для меня — это Головин, но он из‑за травмы не примет участия в завтрашнем матче. Но я бы отметил Алексея Миранчука и Максима Глушенкова.

Пытался ли кто‑то из игроков сборной Ирана узнать что‑то про сильные стороны футболистов сборной России? Команды готовятся к каждому матчу. Мы не так давно разговаривали с тремя игроками, которые вошли в состав Ирана, что они могут выпытать из меня информацию (улыбается). Но это шутка. Команды выйдут на поле подготовленными», — передает слова Мохебби «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Ирана состоится завтра, 10-го октября в 20:00 по мск.