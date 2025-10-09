«Спартак» ведет переговоры с бывшим главным тренером «Монако» Филиппом Клеманом, сообщает Sport24.

Филипп Клеман globallookpress.com

По информации источника, бельгийский специалист уже пообщался со спортивным директором красно-белых Фрэнсисом Кахигао.

Сообщается, что Клеман взял время на обдумывание ситуации, чтобы оценить все обстоятельства. Конкретные сроки, в течение которых он должен дать ответ, не определены. При этом бельгийский специалист также ожидает предложения из Европы.

Последним местом работы Клемана являлся шотландский «Рейнджерс».

«Спартак» под руководством Станковича занимает 6-е место в РПЛ, набрав 18 очков за 11 встреч.