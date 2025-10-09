Бывший вратарь ЦСКА и сборной России Владимир Габулов назвал полузащитников армейцев Матвея Кисляка и Кирилла Глебова уже сейчас лидерами армейцев, но считает, что им пока еще рано перебираться в европейские клубы.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Не думаю, что Кисляк и Глебов уедут в Европу из ЦСКА в ближайшие зиму и лето. Им ещё нужно время, чтобы заматереть и стать конкурентоспособными при отъезде в европейские чемпионаты. Их игра говорит о том, что они стали лидерами ЦСКА.

Игра у них яркая, стабильная и лидирующая. Однако всей команде нужно ещё больше прочности и солидности. Тогда лидеры ЦСКА будут ещё ярче и увереннее смотреться на поле», — сказал Габулов «Чемпионату».

После 11 туров ЦСКА возглавляет РПЛ с 24 очками, опережая «Краснодар» (23) и «Локомотив» (23).