Директор по коммуникациям Бразильской футбольной конфедерации (CBF) Фабио Сейшас высказался о возможном матче против России.

сборная России globallookpress.com

«Эта встреча исключена из-за того, что в марте и июне следующего года у нас уже запланированы товарищеские матчи с европейскими сборными на стадионах в США, которые станут частью подготовки к чемпионату мира. Матч со сборной России невозможен.

Также хочу отметить, что в последнее время, особенно летом, муссировалась тема возможной игры между сборными Бразилии и России в этом году. Однако на данный момент мы не рассматриваем этот вариант — никаких переговоров между федерациями не ведется ни на каких уровнях», — цитирует Сейшаша Sport24.

Напомним, что в октябре сборная России сыграет против Ирана и Боливии.