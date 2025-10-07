Российский тренер Сергей Ташуев высказался об игре ЦСКА в текущем сезоне РПЛ.

Сергей Ташуев globallookpress.com

«Не сказать, что ЦСКА сейчас главный претендент на чемпионство. За последние годы впервые такое, что сразу пять клубов борются за победу в чемпионате. Как в свое время Лобановский сказал: "Если тренер подбирает тактику под футболистов — это путь в никуда".

Недавно в интервью Круговой говорил, что Челестини направил его в тот футбол, который он любит. То есть правильно расставил акценты, используя сильные качества футболистов, прививая им свой стиль. Это все дает ЦСКА возможность претендовать на чемпионство», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент в активе ЦСКА 24 зачетных балла и первое место в турнирной таблице РПЛ.