Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды против Ирана.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«У нас сейчас симпатичная команда, играет она в довольно хороший футбол. И пока у Карпина есть возможность наигрывать связи и смотреть в деле того, кого пригласил. Что касается сборной Ирана, то нас сейчас ждет непростой матч с этим соперником, поскольку это достаточно конкурентоспособная команда. Так что надеюсь, что наши ребята выйдут на матч с хорошим настроением и желанием», — цитирует Колыванова «Матч ТВ».

Сборная России сыграет товарищеский матч с командой Ирана 10 октября в Волгограде.