Форвард «Баварии» Гарри Кейн отметил, что пока не намерен возвращаться в АПЛ. До переезда в Германию Кейн играл за «Тоттенхэм».

Гарри Кейн globallookpress.com

«Что касается того, чтобы остаться подольше в "Баварии", я определенно мог бы это понять. Пару недель назад я открыто сказал, что у меня еще не было таких разговоров с "Баварией", но если они возникнут, я был бы готов поговорить, и провести честный разговор. Очевидно, это зависит от того, как пройдет следующий год, или около того, и чего мы достигнем вместе. Прямо сейчас я бы сказал, что мы переживаем фантастический момент, и я не думаю ни о чем другом.

Что касается премьер-лиги, я не знаю. Если бы вы спросили меня, когда я впервые перешел в "Баварию", я бы точно сказал, что вернусь. Чему я научился за свою карьеру, так это тому, что бывают разные возможности и разное время, и все становится на свои места», — цитирует 32-летнего англичанина ESPN.

В нынешнем сезоне Кейн провел 10 матчей во всех турнирах забил 18 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт истекает летом 2027 года.