Защитник «Балтики» Мингиян Бевеев дал комментарий по поводу вызова в сборную России на матчи с Ираном и Боливией.

Мингиян Бевеев globallookpress.com

«Не знаю, кто следующий из "Балтики" попадёт в сборную. Уже говорил про Сауся, он хороший футболист.

Пока ещё не верится. Осознание, наверное, придёт, как надену форму. Со всеми общаюсь, ребята спрашивают про Талалаева, про его подходы. Стараюсь со всеми коммуницировать.

Боливия и Иран — хорошие команды. Боливия обыграла Бразилию, это означает, что соперник серьёзный. Надо отнестись с полной концентрацией.

Сборная играет в четыре защитника, мы — в пять. Мы все профессионалы, ничего сверхъестественного. В клубе пожелали удачи, наставлений не было. Пожелали, чтобы без травм.

Из Калмыкии пишут, поздравляют. В Волгоград собираются друзья, близкие. Многие просили билеты. 1000 человек из Калмыкии точно поедет. Уже 10-12 человек попросили билеты», — цитирует Бевеева «Чемпионат».

Товарищеский матч Россия — Иран состоится 10 октября на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Игра против Боливии состоится 13 октября.