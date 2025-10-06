В Чили завершился групповой этап молодежного чемпионата мира, и теперь известны все команды, которые вышли в 1/8 финала.

Германия U20 globallookpress.com

В 1/8 финала сыграют следующие пары:

— Чили — Мексика;

— Аргентина — Нигерия;

— Украина — Испания;

— Колумбия — ЮАР;

— США — Италия;

— Марокко — Южная Корея;

— Парагвай — Норвегия;

— Япония — Франция.

В плей-офф не смогли пробиться сборные Новой Зеландии, Египта, Панамы, Бразилии, Кубы, Австралии, Новой Каледонии и Саудовской Аравии. Сборные Франции, Нигерии, Южной Кореи и Испании вышли в 1/8 финала с третьих мест в своих группах.

Финал молодежного мундиаля пройдет 19 октября. Два года назад чемпионат мира выиграла сборная Уругвая.