В Чили завершился групповой этап молодежного чемпионата мира, и теперь известны все команды, которые вышли в 1/8 финала.
В 1/8 финала сыграют следующие пары:
— Чили — Мексика;
— Аргентина — Нигерия;
— Украина — Испания;
— Колумбия — ЮАР;
— США — Италия;
— Марокко — Южная Корея;
— Парагвай — Норвегия;
— Япония — Франция.
В плей-офф не смогли пробиться сборные Новой Зеландии, Египта, Панамы, Бразилии, Кубы, Австралии, Новой Каледонии и Саудовской Аравии. Сборные Франции, Нигерии, Южной Кореи и Испании вышли в 1/8 финала с третьих мест в своих группах.
Финал молодежного мундиаля пройдет 19 октября. Два года назад чемпионат мира выиграла сборная Уругвая.