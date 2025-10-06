Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал информацию о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Деян Станкович globallookpress.com

«Я свое мнение пока не изменю. Раньше высказывался в поддержку Станковича — как специалист он мне симпатичен. Я бы хотел, чтобы он остался, даже несмотря на то, что сейчас Станкович смотрит матчи с трибуны. Ну да, эмоции, рецидив — всё понятно. То, как он реагирует, жестикулирует, ведёт игру, мне, в принципе, нравится.

Не знаю, что там примут на совете директоров "Спартака". Конечно, обидно проиграть в дерби, могут последовать радикальные решения. У меня пока такое мнение. А там посмотрим», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Станкович 20 сентября был дисквалифицирован КДК РФС на месяц во всех российских футбольных соревнованиях.

Сейчас красно-белые с 18 очками располагаются на шестой строчке в таблице РПЛ.