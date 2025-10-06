Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк прокомментировал информацию о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

«Я свое мнение пока не изменю.  Раньше высказывался в поддержку Станковича — как специалист он мне симпатичен.  Я бы хотел, чтобы он остался, даже несмотря на то, что сейчас Станкович смотрит матчи с трибуны.  Ну да, эмоции, рецидив — всё понятно.  То, как он реагирует, жестикулирует, ведёт игру, мне, в принципе, нравится.

Не знаю, что там примут на совете директоров "Спартака".  Конечно, обидно проиграть в дерби, могут последовать радикальные решения.  У меня пока такое мнение.  А там посмотрим», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Станкович 20 сентября был дисквалифицирован КДК РФС на месяц во всех российских футбольных соревнованиях.

Сейчас красно-белые с 18 очками располагаются на шестой строчке в таблице РПЛ.