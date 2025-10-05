Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал о состоянии защитника команды Ильи Рожков.

Илья Рожков — защитник «Рубина» globallookpress.com

Напомним, что игрок обороны получил травму в матче 11-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (2:0).

«Характер травмы Рожкова? Болит камболовидная мышца, мы через процедуры рассчитывали его вернуть в строй. Но потом передалось на заднюю мышцу. И он не знает, откуда вообще это пришло, не помнит, где дернул. Вышел Нижегородов, провёл неплохую игру.

Нужно отметить всех ребят, которые выиграли много борьбы. Желание играть вертикально и надёжно присутствовало. Но мы всё равно сами себе начинаем привозить, а счёт 2:0 опасный. В целом качественная организованная игра, они заслужили эту победу», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».