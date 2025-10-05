После этого матча «Лилль» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 11-ю очками в активе. ПСЖ — на 1-й строчке с 16-ю баллами.

«Лилль» и ПСЖ поделили очки (1:1) в матче 7-го тура французской Лиги 1.

