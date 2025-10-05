«Лилль» и ПСЖ поделили очки (1:1) в матче 7-го тура французской Лиги 1.
Гости забили свой единственный гол на 66-й минуте благодаря точному удару Нуну Мендеша.
«Лиллю» удалось сравнять счет на 85-й минуте, отличился Итан Мбаппе.
Результат матча
ЛилльЛилль1:1ПСЖПариж
0:1 Нуну Мендеш 66' 1:1 Этан Мбаппе 85'
Лилль: Берке Озер, Тома Мёнье (Тьяго Сантос 76'), Натан Нгой, Айсса Манди, Ромен Перро, Набиль Бенталеб (Осам Сахрауи 67'), Айюб Буадди, Бенжамен Андре, Хакон-Арнар Харальдссон (Фелиш Коррея 67'), Оливье Жиру (Хамза Игаман 76'), Матиас Фернандес (Этан Мбаппе 81')
ПСЖ: Люка Шевалье, Лукас Эрнандес (Илья Забарный 68'), Вильян Пачо, Лукас Бералдо, Гонсалу Рамуш, Сенни Меюлю (Витор Феррейра 59'), Уоррен Заир-Эмери, Брэдли Баркола (Ашраф Хакими 59'), Ибраим Мбайе (Нуну Мендеш 59'), Quentin Ndjantou, Ли Кан Ин
Жёлтая карточка: Лукас Эрнандес 45+1' (ПСЖ)
После этого матча «Лилль» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 11-ю очками в активе. ПСЖ — на 1-й строчке с 16-ю баллами.