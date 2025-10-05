«Лилль» и ПСЖ поделили очки (1:1) в матче 7-го тура французской Лиги 1.

Нуну Мендеш
Нуну Мендеш

Гости забили свой единственный гол на 66-й минуте благодаря точному удару Нуну Мендеша.

«Лиллю» удалось сравнять счет на 85-й минуте, отличился Итан Мбаппе.

Результат матча

0:1 Нуну Мендеш 66' 1:1 Этан Мбаппе 85'
Лилль:  Берке Озер,  Тома Мёнье (Тьяго Сантос 76'),  Натан Нгой,  Айсса Манди,  Ромен Перро,  Набиль Бенталеб (Осам Сахрауи 67'),  Айюб Буадди,  Бенжамен Андре,  Хакон-Арнар Харальдссон (Фелиш Коррея 67'),  Оливье Жиру (Хамза Игаман 76'),  Матиас Фернандес (Этан Мбаппе 81')
ПСЖ:  Люка Шевалье,  Лукас Эрнандес (Илья Забарный 68'),  Вильян Пачо,  Лукас Бералдо,  Гонсалу Рамуш,  Сенни Меюлю (Витор Феррейра 59'),  Уоррен Заир-Эмери,  Брэдли Баркола (Ашраф Хакими 59'),  Ибраим Мбайе (Нуну Мендеш 59'),  Quentin Ndjantou,  Ли Кан Ин
Жёлтая карточка:  Лукас Эрнандес 45+1' (ПСЖ)

После этого матча «Лилль» занимает 7-е место в таблице Лиги 1 с 11-ю очками в активе.  ПСЖ — на 1-й строчке с 16-ю баллами.