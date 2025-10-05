«Боруссия» М сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.
За весь матч хозяева ударили 6 раз по воротам соперника и 4 раза подали угловые. «Фрайбург» однажды угрожал воротам и получил одно предупреждение.
Результат матча
Боруссия ММёнхенгладбах0:0ФрайбургФрайбург
Боруссия М: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза, Дамиан Родригес, Серхио Каррейра, Франсиско Пейнадо, Уиллот Сведберг, Ферран Жуджла, Борха Иглесиас
Фрайбург: Ян Облак, Давид Ганцко, Клеман Лангле, Робен Ле Норман, Коке, Пабло Барриос, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне
После этого матча «Боруссия» М занимает 8-е место в таблице Бундеслиги с 8-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 17-й позиции (3 очка).