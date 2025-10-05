«Боруссия» М сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

За весь матч хозяева ударили 6 раз по воротам соперника и 4 раза подали угловые.  «Фрайбург» однажды угрожал воротам и получил одно предупреждение.

Результат матча

Боруссия М:  Йонуц Раду,  Хави Родригес,  Карл Старфельт,  Маркос Алонсо,  Оскар Мингуэза,  Дамиан Родригес,  Серхио Каррейра,  Франсиско Пейнадо,  Уиллот Сведберг,  Ферран Жуджла,  Борха Иглесиас
Фрайбург:  Ян Облак,  Давид Ганцко,  Клеман Лангле,  Робен Ле Норман,  Коке,  Пабло Барриос,  Маркос Льоренте,  Хулиан Альварес,  Антуан Гризманн,  Николас Гонсалес,  Джулиано Симеоне

После этого матча «Боруссия» М занимает 8-е место в таблице Бундеслиги с 8-ю очками в активе.  «Фрайбург» — на 17-й позиции (3 очка).