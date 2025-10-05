«Боруссия» М сыграла вничью с «Фрайбургом» (0:0) в матче 6-го тура немецкой Бундеслиги.

За весь матч хозяева ударили 6 раз по воротам соперника и 4 раза подали угловые. «Фрайбург» однажды угрожал воротам и получил одно предупреждение.

Результат матча Боруссия М Мёнхенгладбах 0:0 Фрайбург Фрайбург Боруссия М: Йонуц Раду, Хави Родригес, Карл Старфельт, Маркос Алонсо, Оскар Мингуэза, Дамиан Родригес, Серхио Каррейра, Франсиско Пейнадо, Уиллот Сведберг, Ферран Жуджла, Борха Иглесиас Фрайбург: Ян Облак, Давид Ганцко, Клеман Лангле, Робен Ле Норман, Коке, Пабло Барриос, Маркос Льоренте, Хулиан Альварес, Антуан Гризманн, Николас Гонсалес, Джулиано Симеоне

Статистика матча 1 Удары в створ 1 2 Удары мимо 1 53 Владение мячом 47 1 Угловые удары 0 0 Офсайды 3 0 Фолы 3

После этого матча «Боруссия» М занимает 8-е место в таблице Бундеслиги с 8-ю очками в активе. «Фрайбург» — на 17-й позиции (3 очка).