Завершились два матча 6-го тура итальянской Серии А.

Сауль Коко globallookpress.com

«Лацио» сыграл вничью с «Торино» — 3:3.

Два гола в составе римлян забил вингер Маттео Канчельери, отличившийся на 24-й и 40-й минутах. А уже на 90+12-й минуте отличился с пенальти Данило Катальди.

За «гранатовых» забивали Джованни Симеоне (16-я), Че Адамс (73-я) и Сауль Коко (90+2-я), который летом мог оказаться в «Спартаке».

Результат матча Лацио Рим 3:3 Торино Турин 0:1 Джованни Симеоне 16' 1:1 Маттео Канчелльери 24' 2:1 Маттео Канчелльери 40' 2:2 Че Адамс 73' 2:3 Сауль Коко 90+3' 3:3 Данило Катальди 90+13' пен. Лацио: Иван Проведель, Эльсеид Хюсай, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш ( Мануэль Лаццари 90' ), Данило Катальди, Тома Башич ( Реда Белахьяне 67' ), Валентин Кастеллано, Маттео Канчелльери, Булайе Диа ( Тейянни Нослин 81' ), Педро Родригес Торино: Франко Израэль, Маркус Педерсен ( Али Дембеле 78' ), Гильермо Марипан, Сауль Коко, Никола Влашич ( Адам Масина 70' ), Валентин Лацаро ( Нильс Нкунку 63' ), Чезаре Казадей, Кристьян Аслани, Адриен Тамез ( Че Адамс 70' ), Джованни Симеоне ( Гвидас Гинейтис 79' ), Сириль Нгонж Жёлтые карточки: Алессио Романьоли 47', Данило Катальди 87', Валентин Кастеллано 90+6' — Кристьян Аслани 32', Чезаре Казадей 60', Гильермо Марипан 90+12'

Статистика матча 4 Удары в створ 8 3 Удары мимо 7 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 5 1 Офсайды 1 13 Фолы 22

«Парма» потерпела поражение от «Лечче» — 0:1.

Автором единственного гола на 38-й минуте стал Рикардо Соттиль.

«Торино» теперь на 13-м месте с 7 очками, дальше идут «Лацио» (6), «Парма» (5) и «Лечче» (5).