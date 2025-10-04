Завершились два матча 6-го тура итальянской Серии А.
«Лацио» сыграл вничью с «Торино» — 3:3.
Два гола в составе римлян забил вингер Маттео Канчельери, отличившийся на 24-й и 40-й минутах. А уже на 90+12-й минуте отличился с пенальти Данило Катальди.
За «гранатовых» забивали Джованни Симеоне (16-я), Че Адамс (73-я) и Сауль Коко (90+2-я), который летом мог оказаться в «Спартаке».
Результат матча
ЛациоРим3:3ТориноТурин
0:1 Джованни Симеоне 16' 1:1 Маттео Канчелльери 24' 2:1 Маттео Канчелльери 40' 2:2 Че Адамс 73' 2:3 Сауль Коко 90+3' 3:3 Данило Катальди 90+13' пен.
Лацио: Иван Проведель, Эльсеид Хюсай, Марио Хила, Алессио Романьоли, Нуну Тавареш (Мануэль Лаццари 90'), Данило Катальди, Тома Башич (Реда Белахьяне 67'), Валентин Кастеллано, Маттео Канчелльери, Булайе Диа (Тейянни Нослин 81'), Педро Родригес
Торино: Франко Израэль, Маркус Педерсен (Али Дембеле 78'), Гильермо Марипан, Сауль Коко, Никола Влашич (Адам Масина 70'), Валентин Лацаро (Нильс Нкунку 63'), Чезаре Казадей, Кристьян Аслани, Адриен Тамез (Че Адамс 70'), Джованни Симеоне (Гвидас Гинейтис 79'), Сириль Нгонж
Жёлтые карточки: Алессио Романьоли 47', Данило Катальди 87', Валентин Кастеллано 90+6' — Кристьян Аслани 32', Чезаре Казадей 60', Гильермо Марипан 90+12'
«Парма» потерпела поражение от «Лечче» — 0:1.
Автором единственного гола на 38-й минуте стал Рикардо Соттиль.
«Торино» теперь на 13-м месте с 7 очками, дальше идут «Лацио» (6), «Парма» (5) и «Лечче» (5).