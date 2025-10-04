У Барони свои счеты к «Лацио»

прогноз на матч Серии А, ставка за 2.03

4 октября в 6-м туре чемпионата Итаоии по футболу сыграют «Лацио» и «Торино». Начало встречи — 16:00 мск.

«Лацио»

Турнирное положение: сейчас «Лацио» располагается на 12-м месте в таблице Серии А с 6 очками.

Последние матчи: в пятом туре «Лацио» неожиданно в гостях разгромил «Дженоа» со счетом 3:0 в очень сильно ослабленном составе. Преимущество «орлов» с первых минут не вызывало никаких сомнений и результат по делу. Голы забивали Канчельерри, Кастельянос и Дзакканьи.

Ранее было поражение в римском дерби (0:1) и в гостях от «Сассуоло» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Жиго (з), Лаццари (з), Марушич (з), Деле-Баширу (п), Ровелла (п), Весино (п), дисквалифицирован — Гендузи (п).

Состояние команды: пока возвращение Маурицио Сарри на пост главного тренера «Лацио» проходит непросто. Именитый наставник работает в условиях трансферного бана, а также огромного количества травмированных и дисквалифицированных футболистов в условиях не самой большой скамейки запасных.

«Торино»

Турнирное положение: сейчас «Торино» занимает 15-е место с 4 очками в таблице Серии А.

Последние матчи: в пятом туре «гранатовые» уступили в гостях «Парме» со счетом 2:1. Соперник играл чуть лучше и смог вырвать победу в середине второго тайма. Единственный мяч в игре забил техничным ударом на исполнительском мастерстве Сирил Нгонж.

До этого была победа в Кубке Италии над «Пизой» (1:0) и разгромное поражение дома от «Аталанты» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Схюрс (з), Сазонов (з), под вопросом — Исмаили (з), Илич (п), Анжорин (п).

Состояние команды: с этого сезона с «Торино» работает Марко Барони. Интересно, что в прошлом сезоне он довольно неплохо тренировал «Лацио», но был уволен в конце сезона президентом «орлов» Клаудио Лотито, причем, многие фанаты «орлов» негодовали от такого решения. Им нравился яркий атакующий стиль игры команды на протяжении всего сезона. В «Торино» дела у Барони пока идут неважно.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Лацио» выиграл в гостях (3:2), а дома была ничья (1:1)

В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Лацио» с одинаковым счетом 2:0

Годом ранее «Торино» был сильнее на выезде (1:0), а дома была ничья (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 1,75, а на «Торино» — 5,70, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.

Прогноз: игра «Лацио» оставляет желать лучшего в этом сезоне, у команды много потерь в составе, а сзади немало проблем. «Торино» тоже смотрится не лучшим образом, пока Барони не получается нащупать игру, но в атаке команда выглядит прилично, также у нее хорошая средняя линия.

2.03 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Лацио» — «Торино» позволит вывести на карту выигрыш 1030₽, общая выплата — 2030₽

Основная ставка: обе забьют за 2,03.

Прогноз: также можно заиграть рисковый вариант, что «Торино» выиграет за 5,70, все-таки у римлян слишком много потерь в составе. А Барони хочет доказать, что увольнение его из «Лацио» стало ошибкой. Имея в составе Симеоне, Влашича, Нгонжа и Казадеи можно рассчитывать на три очка.

5.70 «Торино» выиграет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.70 на матч «Лацио» — «Торино» принесёт чистый выигрыш 4700₽, общая выплата — 5700₽

Дополнительная ставка: победа «Торино» за 5,70.