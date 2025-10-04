4 октября в 6-м туре чемпионата Итаоии по футболу сыграют «Лацио» и «Торино». Начало встречи — 16:00 мск.
«Лацио»
Турнирное положение: сейчас «Лацио» располагается на 12-м месте в таблице Серии А с 6 очками.
Последние матчи: в пятом туре «Лацио» неожиданно в гостях разгромил «Дженоа» со счетом 3:0 в очень сильно ослабленном составе. Преимущество «орлов» с первых минут не вызывало никаких сомнений и результат по делу. Голы забивали Канчельерри, Кастельянос и Дзакканьи.
Ранее было поражение в римском дерби (0:1) и в гостях от «Сассуоло» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Жиго (з), Лаццари (з), Марушич (з), Деле-Баширу (п), Ровелла (п), Весино (п), дисквалифицирован — Гендузи (п).
Состояние команды: пока возвращение Маурицио Сарри на пост главного тренера «Лацио» проходит непросто. Именитый наставник работает в условиях трансферного бана, а также огромного количества травмированных и дисквалифицированных футболистов в условиях не самой большой скамейки запасных.
«Торино»
Турнирное положение: сейчас «Торино» занимает 15-е место с 4 очками в таблице Серии А.
Последние матчи: в пятом туре «гранатовые» уступили в гостях «Парме» со счетом 2:1. Соперник играл чуть лучше и смог вырвать победу в середине второго тайма. Единственный мяч в игре забил техничным ударом на исполнительском мастерстве Сирил Нгонж.
До этого была победа в Кубке Италии над «Пизой» (1:0) и разгромное поражение дома от «Аталанты» (0:3).
Не сыграют: травмированы — Схюрс (з), Сазонов (з), под вопросом — Исмаили (з), Илич (п), Анжорин (п).
Состояние команды: с этого сезона с «Торино» работает Марко Барони. Интересно, что в прошлом сезоне он довольно неплохо тренировал «Лацио», но был уволен в конце сезона президентом «орлов» Клаудио Лотито, причем, многие фанаты «орлов» негодовали от такого решения. Им нравился яркий атакующий стиль игры команды на протяжении всего сезона. В «Торино» дела у Барони пока идут неважно.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Лацио» выиграл в гостях (3:2), а дома была ничья (1:1)
- В позапрошлом сезоне обе встречи остались за «Лацио» с одинаковым счетом 2:0
- Годом ранее «Торино» был сильнее на выезде (1:0), а дома была ничья (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Лацио» дают 1,75, а на «Торино» — 5,70, ничью букмекеры оценивают в 3,60.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,76, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,14.
Прогноз: игра «Лацио» оставляет желать лучшего в этом сезоне, у команды много потерь в составе, а сзади немало проблем. «Торино» тоже смотрится не лучшим образом, пока Барони не получается нащупать игру, но в атаке команда выглядит прилично, также у нее хорошая средняя линия.
Основная ставка: обе забьют за 2,03.
Прогноз: также можно заиграть рисковый вариант, что «Торино» выиграет за 5,70, все-таки у римлян слишком много потерь в составе. А Барони хочет доказать, что увольнение его из «Лацио» стало ошибкой. Имея в составе Симеоне, Влашича, Нгонжа и Казадеи можно рассчитывать на три очка.
Дополнительная ставка: победа «Торино» за 5,70.