«Лацио» приехал в Геную «подышать» после неудачного дерби и поражения от «Сассуоло» — и всё сложилось отлично. Два гола в первые полчаса, ВАР, отменяющий пенальти хозяев, и контрольный выстрел после часа игры. 0:3 — сухо, жёстко и по делу. У Сарри впервые за месяц повод для радости, у «Дженоа» Патрика Виейра — те же проблемы, которые стали только громче.

Результат матча

ДженоаГенуяДженоа0:3ЛациоЛациоРим
0:1 Маттео Канчелльери 4' 0:2 Валентин Кастеллано 30' 0:3 Маттиа Цаканьи 63'
Дженоа:  Никола Леали,  Брук Нортон-Каффи,  Лео Эстигор,  Хоан Васкес,  Аарон Мартин (Лоренсо Вентурино 85'),  Патрицио Мазини (Николае Станчу 69'),  Мортен Френнруп,  Руслан Малиновский (Валентин Карбони 69'),  Микаэль Эллертссон,  Витор Оливейра (Калеб Экубан 69'),  Лоренцо Коломбо (Джефф Эхатор 69')
Лацио:  Иван Проведель,  Лука Пеллегрини (Нуну Тавареш 69'),  Алессио Романьоли,  Марио Хила,  Валентин Кастеллано (Патрисио Габбарон 84'),  Маттиа Цаканьи,  Тома Башич (Оливер Провстгор 84'),  Данило Катальди,  Адам Марушич (Эльсеид Хюсай 32'),  Булайе Диа,  Маттео Канчелльери
Жёлтые карточки:  Хоан Васкес 1',  Брук Нортон-Каффи 16',  Патрицио Мазини 51',  Руслан Малиновский 63',  Лео Эстигор 90+3'  —  Данило Катальди 35'

Началось всё с «жёлтой» уже на 24-й секунде: Васкес сорвал рывок Кастельяносa — и будто подписал анонс вечера.  Через три минуты объявился Маттео Канчельери: забег за спину, точный пас от Кастельяноса, и молодой вингер закрутил в дальний — 0:1.  Простая вертикаль, но исполнено на скорости и с холодной головой.

Хозяева пришли в себя только к 20-й минуте: Витинья слёту подрезал мяч под перекладину, потом нашёл Коломбо — тому не хватило техники в касании.  Между этими всплесками «Лацио» продолжал бить по тем же конспектам: компактный блок, перехват — и вертикаль.  На 30-й минуте — второй гол: Марушич ворвался по правому краю и прострелил, Кастельянос замкнул в одно касание.  Цена эпизода — не только гол, но и травма Марушича (его тут же сменил Хюсай).

Финиш тайма хозяева провели с огнём в глазах, но с нулём на табло: Проведель вытащил удар Эллертссона под ближнюю штангу и сотворил мини-чудо в следующем моменте, когда Коломбо бил в упор с метра.  Кипер «Лацио» явно в тонусе.

ВАР против «Дженоа» — и сразу разгром

Перерыв не остудил «Дженоа»: давление, навесы, вторые мячи — и на 57-й арбитр указывает на точку за руку Романьоли.  Но повтор возвращает эпизод назад: мяч сначала коснулся Коломбо, а потому пенальти отменён.  Стадион гудит, а на табло через несколько минут — уже 0:3.

Розыгрыш стандарта, подача Пеллегрини — Канчельери бьёт головой в штангу, рикошет от Васкеса превращает мяч в ничейный, и Маттиа Дзакканьи, как по учебнику, замыкает на дальней штанге.  Всё: на этом сюжет обрывается.

Сарри докручивал энергетику заменами, Виейра ответил четырьмя перестановками за раз — но поздно.  У «Дженоа» оставались полумоменты, у «Лацио» был шанс на четвёртый мяч, но Канчельери с пяти метров отправил мяч в небеса.

«Лацио» на подъёме, «Дженоа» отправляется делать домашнее задание

Тактика Сарри удивила простотой: на бумаге 4-2-3-1, без Гендузи и Белахьяна — но в фазе атаки это легко превращалось в 4-2-4, где вингеры поджимали последнюю линию, а Кастельянос тянул центральных защитников за собой.  Ключ — синхронная работа без мяча: узкий средний блок, агрессивное вступление и мгновенные выходы вперёд.

Для «Лацио» шесть очков после неудачного старта — не потолок, но важный разворот тренда.  Команда показала ровно то, чего от неё ждут: резкость в переходах, дисциплину в середине и надёжного Проведеля в рамке.  За эту форму нужно цепляться и возвращаться в верхнюю половину.

Проблемы «Дженоа» — системные.  Высокая линия без давления на пасующего, нерешительность в первой передаче (ошибка Катальди едва не аукнулась «Лацио», но у хозяев таких было ещё больше), слабая «дальняя штанга» при навесах, нервы при важных решениях.  Витинья живо искал остроту, Эллертссон — пространство, но завершающий штрих постоянно ломался о Романьоли и Проведеля.

У «Дженоа» всего 2 очка и довольно грустная перспектива — впереди «Наполи» на выезде.  Игра даёт проблески (набор моментов в конце первого тайма, агрессия сразу после перерыва), но качество в обеих штрафных сильно хромает.  Команде нужен либо более осторожный стартовый план, либо радикальная чистка ошибок в первой и второй передачах.

В итоге «Лацио» сделал всё просто — и потому безошибочно.  Быстро включился, переждал штурм под сводами «Луиджи Феррариса», воспользовался помощью ВАР — и наказал.  У «Дженоа» — длинная неделя вопросов перед поездкой в Неаполь.  У Сарри — наконец-то ответы.