«Лацио» приехал в Геную «подышать» после неудачного дерби и поражения от «Сассуоло» — и всё сложилось отлично. Два гола в первые полчаса, ВАР, отменяющий пенальти хозяев, и контрольный выстрел после часа игры. 0:3 — сухо, жёстко и по делу. У Сарри впервые за месяц повод для радости, у «Дженоа» Патрика Виейра — те же проблемы, которые стали только громче.
Результат матча
Началось всё с «жёлтой» уже на 24-й секунде: Васкес сорвал рывок Кастельяносa — и будто подписал анонс вечера. Через три минуты объявился Маттео Канчельери: забег за спину, точный пас от Кастельяноса, и молодой вингер закрутил в дальний — 0:1. Простая вертикаль, но исполнено на скорости и с холодной головой.
Хозяева пришли в себя только к 20-й минуте: Витинья слёту подрезал мяч под перекладину, потом нашёл Коломбо — тому не хватило техники в касании. Между этими всплесками «Лацио» продолжал бить по тем же конспектам: компактный блок, перехват — и вертикаль. На 30-й минуте — второй гол: Марушич ворвался по правому краю и прострелил, Кастельянос замкнул в одно касание. Цена эпизода — не только гол, но и травма Марушича (его тут же сменил Хюсай).
Финиш тайма хозяева провели с огнём в глазах, но с нулём на табло: Проведель вытащил удар Эллертссона под ближнюю штангу и сотворил мини-чудо в следующем моменте, когда Коломбо бил в упор с метра. Кипер «Лацио» явно в тонусе.
ВАР против «Дженоа» — и сразу разгром
Перерыв не остудил «Дженоа»: давление, навесы, вторые мячи — и на 57-й арбитр указывает на точку за руку Романьоли. Но повтор возвращает эпизод назад: мяч сначала коснулся Коломбо, а потому пенальти отменён. Стадион гудит, а на табло через несколько минут — уже 0:3.
Розыгрыш стандарта, подача Пеллегрини — Канчельери бьёт головой в штангу, рикошет от Васкеса превращает мяч в ничейный, и Маттиа Дзакканьи, как по учебнику, замыкает на дальней штанге. Всё: на этом сюжет обрывается.
Сарри докручивал энергетику заменами, Виейра ответил четырьмя перестановками за раз — но поздно. У «Дженоа» оставались полумоменты, у «Лацио» был шанс на четвёртый мяч, но Канчельери с пяти метров отправил мяч в небеса.
«Лацио» на подъёме, «Дженоа» отправляется делать домашнее задание
Тактика Сарри удивила простотой: на бумаге 4-2-3-1, без Гендузи и Белахьяна — но в фазе атаки это легко превращалось в 4-2-4, где вингеры поджимали последнюю линию, а Кастельянос тянул центральных защитников за собой. Ключ — синхронная работа без мяча: узкий средний блок, агрессивное вступление и мгновенные выходы вперёд.
Для «Лацио» шесть очков после неудачного старта — не потолок, но важный разворот тренда. Команда показала ровно то, чего от неё ждут: резкость в переходах, дисциплину в середине и надёжного Проведеля в рамке. За эту форму нужно цепляться и возвращаться в верхнюю половину.
Проблемы «Дженоа» — системные. Высокая линия без давления на пасующего, нерешительность в первой передаче (ошибка Катальди едва не аукнулась «Лацио», но у хозяев таких было ещё больше), слабая «дальняя штанга» при навесах, нервы при важных решениях. Витинья живо искал остроту, Эллертссон — пространство, но завершающий штрих постоянно ломался о Романьоли и Проведеля.
У «Дженоа» всего 2 очка и довольно грустная перспектива — впереди «Наполи» на выезде. Игра даёт проблески (набор моментов в конце первого тайма, агрессия сразу после перерыва), но качество в обеих штрафных сильно хромает. Команде нужен либо более осторожный стартовый план, либо радикальная чистка ошибок в первой и второй передачах.
В итоге «Лацио» сделал всё просто — и потому безошибочно. Быстро включился, переждал штурм под сводами «Луиджи Феррариса», воспользовался помощью ВАР — и наказал. У «Дженоа» — длинная неделя вопросов перед поездкой в Неаполь. У Сарри — наконец-то ответы.