Известный российский специалист Валерий Непомнящий считает, что полузащитнику «Динамо» Антону Миранчуку по силам забить в ворота своего родного клуба «Локомотива».

Антон Миранчук globallookpress.com

«Может сработает правило бывших. Антон сейчас в порядке, мне кажется, он будет особенно настроен на этот матч. Ожидания интересной, хорошей игры. Могу признаться в том, что у меня нет фаворита. Абсолютно равная ситуация. Одни ищут игру, другие играют почти на своем максимуме. По составу "Динамо" сильнее, чем "Локомотив". По игре "Локомотив" лучше», — сказал Непомнящий «Матч ТВ».

Миранчук является воспитанником «Локомотива» и покинул клуб летом 2024 года. Дальше был швейцарский «Сьон» и переход летом этого года в «Динамо».

Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет сегодня, 4 октября, в 19:45 (мск).