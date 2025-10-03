Экс-футболист «Спартака» Сергей Юран рассказал, чего ждёт от матча 11-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

Сергей Юран globallookpress.com

«Болельщики еще при мне говорили: вы можете не выиграть Кубок, не стать чемпионом, но ЦСКА надо обыграть. Такие матчи проходят как игры Лиги чемпионов. Футболисты должны быть заряжены и понимать ответственность. Результаты "Спартака" не сильно впечатляют, поэтому, образно говоря, нужно умереть на поле, но порадовать болельщиков. Важно, чтобы было по спортивному все интересно, без стычек и грязной игры. Нужно доказывать все на поле», — сказал Юран «СЭ».

ЦСКА и «Спартак» сыграют 5 октября. Стартовый свисто прозвучит в 16:30 мск