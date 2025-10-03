Александр Клюев, агент хавбека «Црвены Звезды» Наира Тикнизяна, отметил, почему игрок решил получить сербское гражданство.

Наир Тикнизян globallookpress.com

«С чем связано решение Тикнизяна получить сербское гражданство? Это было пожелание руководства "Црвены Звезды", чтобы Наир не считался легионером.

Руководство "Црвены Звезды" оперативно решило этот вопрос. Налогов это никак не коснулось, а передвигаться действительно стало проще», — сказал Клюев Sport24.

Напомним, что Тикнизян является игроком сборной Армении, хотя на молодежном уровне он выступал за Россию.