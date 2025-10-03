Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев считает приобретение Густаво Мантуана отличным для питерского клуба.

Густаво Мантуан globallookpress.com

«С Мантуаном угадали. Думаю, что российский паспорт не за горами. К нему нет ни одной претензии. Он оказался мультифункциональным. Я считаю, что это попадание просто в десятку», — сказал Корнеев «Матч ТВ».

Вчера, 2 октября, 24-летний бразилец продлил контракт с «Зенитом» до 2030 года. За команду он выступает с лета 2022 года, перейдя из «Коринтианса».

В питерском клубе Мантуан превратился из атакующего крайнего полузащитника в правого защитника и стал твердым игроком основы.