Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о выборе состава национальной команды на октябрьские товарищеские матчи.

«Вызов Умярова?  Не думаю, что тут есть чему удивляться.  Уже не раз говорил, что мы следим за Наилем и видим его прогресс, поэтому он был в наших расширенных списках.  Он стабильно показывает хороший футбол в "Спартаке".  Плюс, конкурента Наиля по позиции, Александр Черникова, в этот раз не вызвали из-за небольших проблем со здоровьем.  Будем рады посмотреть Наиля в работе на этом сборе.

Вызов Бевеева — прежде всего отражение успешного выступления самого игрока, а не его команды.  Всегда подчеркиваю, что двери сборной ни для кого не закрыты.  Мингиян хорошо проявляет себя в играх за клуб, его вызов — логичное следствие его игры.

Отсутствие Мостового?  В данном случае ориентировались на текущее состояние игрока.  И не забывайте про конкуренцию, на этой позиции она на высоком уровне.  В итоговом списке есть, например, Бакаев и Садулаев, которые также в прошлый раз были только в расширенном списке.

Изучать Иран и Боливию начали сразу как узнали, что предстоит играть с этими сборными.  Обе команды — сильные соперники, с которыми нам точно интересно встретиться.  В том числе чтобы понять, насколько мы можем играть в тот футбол, к которому стремимся, в играх с командами высокого уровня.  Поэтому учитывать особенности их игры, конечно, будем.  Но это не значит, что будем под них подстраиваться в плане своей игры», — приводит слова Карпина пресс-служба РФС.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина во время этого сбора проведут товарищеские матчи против Ирана (10 октября) и Боливии (14 октября).