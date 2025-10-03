В четверг, 2 октября, «Кристал Пэлас» одержал победу над киевским «Динамо» со счетом 2:0 в рамках первого тура группового этапа Лиги конференций, доведя свою серию без поражений до 19 игр.

Действующее соглашение между Гласнером и английским клубом истекает летом 2026 года.

Согласно источнику, предварительные обсуждения с 51-летним австрийским специалистом прошли успешно. Сообщается, что Гласнер выразил заинтересованность в гарантиях со стороны клуба относительно дальнейшего развития и закрепления текущих достижений.

По данным Sky Sports News, «Кристал Пэлас» начал переговоры с главным тренером команды Оливером Гласнером о возможном продлении его соглашения.

