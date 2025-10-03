Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей за опоздание главного тренер Фабио Челестини на флеш‑интервью после матча с «Балтикой». Красно-синие победили со счетом 1:0. Единственный гол забил Игорь Дивеев.

Фабио Челестини globallookpress.com

«За опоздание Фабио Челестини на 25 минут на флеш‑интервью после матча с "Балтикой" ЦСКА оштрафован на 20 тысяч рублей. За неподобающее поведение "Балтики", у которой четыре футболиста получили предупреждения, один игрок был удален с поля, штраф 100 тысяч рублей», — передает слова Григорьянца «Матч ТВ».

ЦСКА лидирует в таблице РПЛ, набрав 21 очко.