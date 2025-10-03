.Lead Эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящем матче 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом». Встреча состоится 4 октября.

Александр Бубнов globallookpress.com

«Вот на сегодняшний день почему для "Краснодара" нельзя говорить, что "Ахмат" тяжёлый соперник? По той простой причине, что "Ахмат" сейчас, у него такое наличие игроков, что они могут атаковать, они пойдут вперёд, они будут играть в футбол. А "Краснодару" такое нужно, им легче играть с командами, которые в футбол играют», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».