3 октября на стадионе «Виталити» состоится первый матч 7-го тура АПЛ, в котором «Борнмут» примет «Фулхэм». Старт поединка в 22:00 мск.
«Вишни» за 6 туров набрали 11 очков и занимают 6-е место. Команда Ираолы имеет 3 победы и 2 ничьи при одном поражении. В последних турах «Борнмут» играл вничью — 0:0 с «Ньюкаслом», 2:2 с «Лидсом». Дома хозяева выиграли 2 матча из 3 без единого фиаско.
«Фулхэм» имеет 8 баллов и занимает 11-ю позицию в таблице. В прошлом туре «дачники» проиграли 1:3 «Астон Вилле», прервав свою победную серию. Ранее гости победили «Брентфорд» и «Лидс».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.90.
- Котировки букмекеров: 1.93 — победа «Борнмута», 3.65 — ничья, 4.25 — победа «Фулхэма».
- Прогноз на матч от ИИ: ничья со счетом 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Фулхэм» смотрите на LiveCup.Run.
