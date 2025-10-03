«Борнмут» обыграл «Фулхэм» (3:1) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги.
На 70-й минуте гости смогли выйти вперед благодаря голу Райана Сесеньона.
В составе «Борнмута» дубль оформил Антуан Семеньо, отличившись на 78-й и 90+6-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Джастин Клюйверт на 84-й минуте.
Результат матча
БорнмутБорнмут3:1ФулхэмЛондон
0:1 Райан Сесеньон 70' 1:1 Энтойн Семеньо 78' 2:1 Джастин Клюйверт 84' 3:1 Энтойн Семеньо 90+6'
Борнмут: Джордже Петрович, Джеймс Хилл (Алекс Хименес 61'), Бафоде Диаките, Маркос Сенеси (Райан Кристи 78'), Адриен Трюффер, Тайлер Адамс (Ben Gannon Doak 78'), Алекс Скотт, Дэвид Брукс (Велько Милосавлевич 85'), Маркус Таверньер (Джастин Клюйверт 61'), Энтойн Семеньо, Эванилсон
Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Исса Диоп (Адама Траоре 86'), Гарри Уилсон (Самуэль Чуквезе 67'), Райан Сесеньон, Сандер Берге, Саша Лукич (Томас Кейрни 14'), Алекс Айуоби (Эмиль Смит-Роу 86'), Джошуа Кинг (Кевин 67')
Жёлтые карточки: Исса Диоп 76' (Фулхэм), Кобо да Коста 86' (Фулхэм)
«Борнмут» после этого матча располагается на 2-й позиции в таблице АПЛ с 14-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 11-й строчке (8).