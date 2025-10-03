«Борнмут» обыграл «Фулхэм» (3:1) в матче 7-го тура английской Премьер-лиги.

Фрагмент матча globallookpress.com

На 70-й минуте гости смогли выйти вперед благодаря голу Райана Сесеньона.

В составе «Борнмута» дубль оформил Антуан Семеньо, отличившись на 78-й и 90+6-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Джастин Клюйверт на 84-й минуте.

Результат матча Борнмут Борнмут 3:1 Фулхэм Лондон 0:1 Райан Сесеньон 70' 1:1 Энтойн Семеньо 78' 2:1 Джастин Клюйверт 84' 3:1 Энтойн Семеньо 90+6' Борнмут: Джордже Петрович, Джеймс Хилл ( Алекс Хименес 61' ), Бафоде Диаките, Маркос Сенеси ( Райан Кристи 78' ), Адриен Трюффер, Тайлер Адамс ( Ben Gannon Doak 78' ), Алекс Скотт, Дэвид Брукс ( Велько Милосавлевич 85' ), Маркус Таверньер ( Джастин Клюйверт 61' ), Энтойн Семеньо, Эванилсон Фулхэм: Бернд Лено, Тимоти Кастань, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Исса Диоп ( Адама Траоре 86' ), Гарри Уилсон ( Самуэль Чуквезе 67' ), Райан Сесеньон, Сандер Берге, Саша Лукич ( Томас Кейрни 14' ), Алекс Айуоби ( Эмиль Смит-Роу 86' ), Джошуа Кинг ( Кевин 67' ) Жёлтые карточки: Исса Диоп 76' (Фулхэм), Кобо да Коста 86' (Фулхэм)

Статистика матча 6 Удары в створ 4 2 Удары мимо 4 53 Владение мячом 47 4 Угловые удары 3 2 Офсайды 2 8 Фолы 10

«Борнмут» после этого матча располагается на 2-й позиции в таблице АПЛ с 14-ю очками в активе. «Фулхэм» — на 11-й строчке (8).