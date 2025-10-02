Ла Лига выступила с осуждением поведения болельщиков «Атлетико» и «Реала» во время матча 7-го тура чемпионата Испании, который завершился победой «Атлетико» со счётом 5:2, сообщает Marca.

Тренер «Атлетико» Диего Симеоне globallookpress.com

По данным источника, фанаты обеих команд нарушали установленные правила поведения. Болельщики «Атлетико» неоднократно скандировали оскорбительные кричалки в адрес игроков «Реала» и зрителей на гостевых трибунах, а некоторые фанаты гостей использовали нецензурные выражения в адрес главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

Кроме того, с трибун «Атлетико» летели небольшие предметы, однако они никого не задели.

Ла Лига зафиксировала нарушения в официальном протоколе и осудила подобное поведение. Не исключено, что клубы могут быть подвергнуты штрафным санкциям.