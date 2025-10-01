Обладатель «Золотого мяча-2025» и полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал свою роль в составе «горожан».

«Иногда, когда не хватает важных игроков, не только меня, — в прошлом у нас были травмы других важных игроков, — это чувствуется, и это может повлиять на команду. Иногда такое случается, может возникнуть негативная динамика, и, возможно, в некоторых ситуациях мы реагируем не лучшим образом, но я думаю, что всем нам есть чему научиться из прошлого сезона.

Я почти уверен, что мы это сделали, потому что нам нужно убедиться, что это не повторится, ведь в футболе можно выиграть и проиграть, но мы очень сильно снизили уровень. Это не оправдывается моим отсутствием, оно не было оправданием для такой игры. Поэтому мы извлекли из этого урок и продолжим двигаться вперед, это будет хорошим уроком на будущее.

Дело не только в том, что нужно брать хорошего игрока на эту позицию, чтобы он понимал ее и другие позиции, я думаю, это взаимосвязь всего. Вот почему в прошлом, когда речь шла о таких игроках, как Фернандиньо, они идеально справлялись со своей ролью и играли решающую роль для команды, а когда их не было, можно было подумать: "О, команда не работает".

Я думаю, мы придаем большое значение этой роли, и поэтому, на мой взгляд, она так важна для нашей игры», — сказал испанец сайту «Манчестер Сити».

Почти весь прошлый сезон Родри пропустит из-за травмы. Сейчас испанец в строю, но пока далек от лучшей формы и не готов постоянно играть в плотном графике.