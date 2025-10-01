Наставник «Челси» Энцо Мареска высказался о победе над «Бенфикой» (1:0) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Энцо Мареска globallookpress.com

«Мы забили, но во втором тайме по разным причинам несколько сдали. И все же приложенные командой усилия были очень и очень хороши. В последних двух-трех играх мы пропускали, поэтому нам нужно обороняться очень хорошо, как это было на протяжении большей части прошлого сезона. Взять три очка, победив всухую, — это приятное чувство.

"Баварии" мы проиграли, но, думаю, команда выглядела хорошо. Мы же встречались с соперником, который пять, шесть, семь лет постоянно доходит до четвертьфинала либо полуфинала. Для нас же путь начинается с этого сезона, и, надеюсь, с каждым матчем мы будем становиться все сильнее», — цитирует пресс-служба УЕФА Мареску.

«Челси» с тремя очками идет на 17-м месте в турнирной таблице. «Бенфика» (0) находится на 30-м месте.