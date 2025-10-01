Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чего он ждет от игры второго тура общего этапа Лиги чемпионов с «Монако».

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«В "Монако" всегда любили молодых игроков. У них богатая история, хорошая команда, много хороших игроков. Они отлично играют в пас, действуют очень агрессивно. Надеюсь, мы сможем хорошо считать их намерения на поле», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Игра «Монако» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 1 октября, в 22:00 (мск).

После одного матча у «горожан» три очка, а «Монако» пока с 0.