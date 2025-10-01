Легенда английского «Ливерпуля» Джейми Каррагер выступил с резкой критикой своего бывшего клуба после поражения в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов от «Галатасарая» (0:1).

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Я не увидел игры топ-клуба. "Ливерпуль" сейчас играет не в футбол, а в баскетбол. Не думаю, что топовые команды играют таким образом. Думаю, что для тренера прошлый сезон был таким легким, что теперь ему придется по-настоящему отрабатывать свои деньги», — приводит слова Каррагера Sky Sports.

В матче третьего тура «Ливерпуль» в гостях сразится с «Айнтрахтом». Пока у команды 3 очка после двух игр.