В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Байер» и ПСВ сыграли вничью со счетом 1:1.

«Байер»
На гол Кристиана Кофане гости ответили точным ударом Исмаэля Сайбари.

Результат матча

БайерЛеверкузенБайер1:1ПСВПСВЭйндховен
1:0 Кристиан Мишель Кофане 65' 1:1 Исмаэль Сайбари 72'
Байер:  Марк Флеккен,  Джарелл Куанса,  Луак Баде,  Эдмон Тапсоба,  Аксель Тапе (Артур 42'),  Алехандро Гримальдо,  Алейш Гарсия,  Эсекиэль Фернандес,  Малик Тилльман (Ибрахим Маца 81'),  Эрнест Поку (Элисс Бен-Сегир 74'),  Кристиан Мишель Кофане (Клаудио Эчеверри 80')
ПСВ:  Матей Коварж,  Анасс Салах-Эддин,  Ярек Гасёровский,  Армандо Обиспо (Райан Фламинго 66'),  Иван Перишич (Коухаиб Дриош 74'),  Гус Тиль,  Джой Веерман,  Йерди Схаутен,  Исмаэль Сайбари,  Мауро Жуниор,  Деннис Ман (Эсмир Байрактаревич 74')
Жёлтая карточка:  Гус Тиль 65' (ПСВ)

У «Байера» стало 2 очка и 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, ПСВ (1) — 27-й.