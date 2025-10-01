В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов «Байер» и ПСВ сыграли вничью со счетом 1:1.
На гол Кристиана Кофане гости ответили точным ударом Исмаэля Сайбари.
Результат матча
БайерЛеверкузен1:1ПСВЭйндховен
1:0 Кристиан Мишель Кофане 65' 1:1 Исмаэль Сайбари 72'
Байер: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Луак Баде, Эдмон Тапсоба, Аксель Тапе (Артур 42'), Алехандро Гримальдо, Алейш Гарсия, Эсекиэль Фернандес, Малик Тилльман (Ибрахим Маца 81'), Эрнест Поку (Элисс Бен-Сегир 74'), Кристиан Мишель Кофане (Клаудио Эчеверри 80')
ПСВ: Матей Коварж, Анасс Салах-Эддин, Ярек Гасёровский, Армандо Обиспо (Райан Фламинго 66'), Иван Перишич (Коухаиб Дриош 74'), Гус Тиль, Джой Веерман, Йерди Схаутен, Исмаэль Сайбари, Мауро Жуниор, Деннис Ман (Эсмир Байрактаревич 74')
Жёлтая карточка: Гус Тиль 65' (ПСВ)
У «Байера» стало 2 очка и 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, ПСВ (1) — 27-й.