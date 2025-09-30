Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о лидерстве ЦСКА в турнирной таблице РПЛ на данный момент.

«Не думаю, что армейцы надолго останутся на первой строчке.  Но они однозначно улучшили свою игру в последнее время.  Поэтому нет сомнений в том, что они составят конкуренцию "Зениту" и "Краснодару".  Но впереди — длинная дистанция, поэтому всякое может быть.  Думаю, у ЦСКА еще будут и провальные игры.  Состав довольно молодой, а это всегда чревато спадами в игре.

Мое мнение, главный фаворит в борьбе за золото — "Зенит".  Он набрал ход, с учетом хорошей игры Глушенкова, Луиса Энрике и ряда других футболистов команды он является главным претендентом на чемпионство», — цитирует Наумова «Матч ТВ».

Напомним, что ЦСКА сейчас на одно очко опережает «Краснодар» и «Локомотив».