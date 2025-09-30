Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес оглашение решения по делу между клубом и бывшим главным тренером Владимиром Федотовым на начало октября.

Владимир Федотов globallookpress.com

Напомним, в августе 2024 года стало известно, что Федотов подал иск к ЦСКА в Палату по разрешению споров при РФС, требуя компенсацию в размере 200 млн рублей за досрочное расторжение контракта. Однако палата отклонила его требования, посчитав, что клуб действовал в рамках регламента. После этого Федотов обжаловал решение в CAS.

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с июня 2022 по июнь 2024 года. За это время он привел команду к победе в Кубке России.