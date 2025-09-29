Футбольный комментатор Геннадий Орлов выступил со сравнением Андрея Аршавина и Максима Глушенкова.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«Глушенков талантливее Аршавина. У Андрея не было такого сильного удара. Да, он точно бил по воротам, как в матче с "Ливерпулем", но силы и физической мощи, которая есть у Глушенкова, у него не было. Сегодня футбол стал более атлетичным, и на этом фоне Максим явно выделяется. То, как он пропускает мяч, как видит поле — это очень заметно», — заявил Орлов в эфире программы «Про наш футбол».

В текущем сезоне Глушенков провел восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал два ассиста.