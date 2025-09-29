Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему нападающий Федерико Кьеза не поехал с командой на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».

Федерико Кьеза — нападающий «Ливерпуля» globallookpress.com

«Федерико немного задели в прошлой встрече с "Кристал Пэлас". Сегодня он попытался позаниматься, вышел на тренировку, но не смог провести её до конца.

Мы решили не брать его на игру с "Галатасараем", ведь через несколько дней у нас будет матч с Челси», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Кьеза провел за «Ливерпуль» 6 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.

Матч между «Галатасараем» и «Ливерпулем» состоится завтра, 30-го сентября в 22:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.