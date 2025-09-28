Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итог матча против ЦСКА (0:1).

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Не пришло ещё ощущение, что мы проиграли. Провели хорошую игру с играющей командой. Поблагодарил ребят за матч. Неприятно проигрывать в концовке игры. Все ждут, что мы где‑то сдуемся. Да, во втором тайме мы играли хуже. Поздравляю ЦСКА, руководство, что они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел. На мой взгляд, это связано с тем, что мои пацаны сыграли по плану. Судейство обсуждать не собираюсь», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В 11-м туре ЦСКА будет гостить у «Локомотива», а «Балтика» примет «Акрон».