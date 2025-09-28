Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итог матча против ЦСКА (0:1).

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Не пришло ещё ощущение, что мы проиграли.  Провели хорошую игру с играющей командой.  Поблагодарил ребят за матч.  Неприятно проигрывать в концовке игры.  Все ждут, что мы где‑то сдуемся.  Да, во втором тайме мы играли хуже.  Поздравляю ЦСКА, руководство, что они в чемпионской гонке.  Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел.  На мой взгляд, это связано с тем, что мои пацаны сыграли по плану.  Судейство обсуждать не собираюсь», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

В 11-м туре ЦСКА будет гостить у «Локомотива», а «Балтика» примет «Акрон».