В матче седьмого тура испанской Примеры «Севилья» вырвала победу у «Райо Вальекано» со счетом 1:0.
Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Акор Адамс на 87-й минуте.
Результат матча
Райо ВальеканоМадрид0:0СевильяСевилья
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Пеп Чаварриа, Пате Сисс, Педро Диас (Фран Перес 67'), Оскар Валентин, Альваро Гарсия, Хорхе де Фрутос (Унаи Лопес 67'), Александр Алемао (Оскар Трехо 78'), Иси Паласон (Серхио Камельо 78')
Севилья: Одиссеас Влаходимос, Габриэль Суасо, Батиста Менди, Хосе Анхель Кармона, Маркан, Фабиу Кардосо, Сесар Аспиликуэта, Люсьен Агум (Джибриль Соу 77'), Рубен Варгас (Аднан Янузай 69'), Исаак Ромеро (Акор Адамс 69'), Алексис Санчес
Жёлтые карточки: Флорьян Лежён 34' — Хосе Анхель Кармона 48'
В активе «Севильи» теперь стало десять очков и восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Райо Вальекано» пять зачетных баллов и шестнадцатая строчка.