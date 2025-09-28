В активе «Севильи» теперь стало десять очков и восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. У «Райо Вальекано» пять зачетных баллов и шестнадцатая строчка.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Акор Адамс на 87-й минуте.

В матче седьмого тура испанской Примеры «Севилья» вырвала победу у «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

