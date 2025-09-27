Под проливным дождём на «Мено» получился тот самый пятничный матч, который хочется пересматривать. «Страсбур» — резкий, атлетичный, с вертикальными атаками. «Марсель» — цепкий, прессингующий, с глубокой скамейкой, которая решила исход. Итог: 2:1 для команды Роберто Де Дзерби, причём победный — уже в добавленное время. И да, это вывело провансальцев в лидеры Лиги 1 (пусть и временно).

Старт — на высоких оборотах с обеих сторон. Марсельский прессинг мгновенно приносит полумомент Пьера-Эмиля Хёйбьерга, но мяч улетает выше. Ответ «Страсбура» — вертикаль на Эмегху, который убегает за спину и холодно завершает… однако флажок — офсайд. Через пару минут Диего Морейра простреливает с правого фланга, Валентин Барко не дотягивается до мяча и остаётся в шаге от гола.

У «Марселя» в этот отрезок многое шло через правый край и промежуточные зоны: Тимоти Веа заставляет Майка Пендерса вступить в игру уже на 8-й минуте, а Амин Гуири дважды получает шансы между линиями — и дважды упускает момент. Перед свистком ещё один тревожный эпизод у гостей: выстрел Игора Пайшао просвистел рядом со штангой. На перерыв — 0:0, но темп и нерв матча задан.

ВАР, 1:0 и холодный душ для гостей

Старт второй половины — и «Страсбур» наказывает. Контратака моделируется идеально: Эмегха уводит опеку и катит поперёк на Абдула Уаттару, который только вышел на поле. Лео Балерди поскальзывается, коридор открыт — 1:0 на 49-й. Лайнсмен по инерции поднимает флаг, но ВАР возвращает справедливость: офсайда нет, гол засчитан.

Абдул Уаттара afp.com

Пропущенный мяч не застопорил «Марсель», а наоборот — включил режим усиленного прессинга. Де Дзерби (отбывая дисквалификацию) снимает Веа, Пайшао и Гуири и бросает тяжёлую артиллерию: Гринвуд, Обамеянг, Эмерсон. Ход срабатывает: у «Олимпика» подрастает интенсивность отбора в чужой трети, зоны между латералями «Страсбура» начинают гореть. На 68-й Найеф Агерд совершает дикий блок, лишая Паникелли гола из убойной позиции.

1:1 — за счёт высокого отбора, 1:2 — за счёт добивания и характера

Гол на 78-й — квинтэссенция марсельской идеи второй половины. Хёйберг агрессивно отнимает мяч высоко, быстрый вертикальный пас на Обамеянга — первый удар парирован Пендерсом, но Пьер-Эмерик остаётся в эпизоде и закатывает мяч в сетку со второй попытки. 1:1, и трибуны «Мено» резко стихли.

Обамеянг после гола afp.com

Дальше — качели. Гринвуд после выхода получает свой момент на 88-й, но бьёт мимо. И всё же кульминация — уже в компенсированное время: 1-я добавленная минута, подача Бенжамена Павара справа, Робиньо Ваз бьёт головой — перекладина! Пендерс снова спасает, но на подбор первым вылетает Майкл Амир Мурильо и бьёт в противоход — 1:2. Дикая радость «Марселя», паника у «Страсбура» и ещё один шанс у Паникелли на 90+3 — рядом со штангой. Добить не вышло.

Майкл Амир Мурильо afp.com

Тактика и детали: почему «ОМ» дожал

У «Страсбура» работали три вещи: атлетизм Эмегхи в первом темпе, рывки Морейры и Барко из-под давления, плюс дисциплина в блоке при позиционной обороне. Но ровно до тех пор, пока «ОМ» не поднял линию отбора на уровень штрафной соперника. Тройная замена открыла два окна — между фулбэком и центральным, а также в опорной зоне, где у хозяев пошли запоздалые сдвиги. Прессинг Хёйберга и скорость Обамеянга сделали остальное.

Отдельно — о характере: после пропущенного «Марсель» не ушёл в кроссы на удачу, а методично выжимал ошибки. Плюс глубина скамейки: Гринвуд и Обамеянг обеспечили качество второй волны атак.

«Страсбур» — «Марсель» afp.com

Победа поднимает «Марсель» на первое место по разнице (12 очков — как у «Монако», «ПСЖ» и «Лиона», но лучший баланс голов). «Страсбур» остаётся пятым и вправе жалеть: упущенный контроль после 1:0 и серия поздних ошибок перечеркнули солидный час работы.

Дальше — проверка на прочность для обоих. «ОМ» уже во вторник принимает «Аякс» в Лиге чемпионов — ротация и управление ресурсом станут ключом. «Страсбур» — с материалом для видеоразбора: удержание счёта против топ-соперника и реакция на давление после часа игры. Но по качеству игры команда достойна комплимента: команда конкурирует в скорости и смелости — а это главный маркер их прогресса.