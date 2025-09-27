Нападающий «ПСЖ» и обладатель «Золотого мяча» 2025 года Усман Дембеле назвал футболиста, на которых он ориентируется в своей игре.

Усман Дембеле globallookpress.com

«Я играл в "Барселоне" с Лионелем Месси, который выступал на позиции "ложной девятки". Нужно было видеть, как он двигался и заставлял соперников забывать о себе. Я наблюдал за этим семь лет. Сегодня я пытаюсь играть в похожем стиле», — приводит слова France Football.

Усман Дембеле в сезоне 2024/25 сыграл 53 матча за «Пари Сен-Жермен», забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. Его команда выиграла чемпионат Франции, Кубок, Суперкубок, а также впервые в истории завоевала Лигу чемпионов.