Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над «Акроном» со счетом 3:0 в 10-м туре РПЛ.
«Мы знаем, как Акрон играет. Они нам создали определённые трудности. Но сегодня ребята выполнили то, что мы от них просили. Персональная установка на Дзюбу? По всему полю с ним играть никто не собирался», — сказал Черчесов после матча.
«Ахмат» продолжает впечатляющую серию: семь матчей без поражений в РПЛ. После уверенной победы над «Акроном» грозненцы набрали 15 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице.