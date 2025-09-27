Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал победу своей команды над «Акроном» со счетом 3:0 в 10-м туре РПЛ.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Мы знаем, как Акрон играет. Они нам создали определённые трудности. Но сегодня ребята выполнили то, что мы от них просили. Персональная установка на Дзюбу? По всему полю с ним играть никто не собирался», — сказал Черчесов после матча.

«Ахмат» продолжает впечатляющую серию: семь матчей без поражений в РПЛ. После уверенной победы над «Акроном» грозненцы набрали 15 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице.