«Шанхай Шэньхуа» российского специалиста Леонида Слуцкого на своем поле не оставил шансов «Мэйчжоу Хакка» в 26-м туре чемпионата Китая — 6:1.
В дебюте встречи на 11-й минуте счет открыл нападающий хозяев Луис Нлаво.
На 28-й минуте полузащитник У Си удвоил преимущество.
Во втором тайме также отличились нападающий Чэнюй Лю (47-я), защитники Ян Цзэсян (77-я) и Хаоюй Ян (86-я), а У Си оформил дубль на 70-й минуте.
Единственный гол за гостей забил полузащитник Шэнпань Цзи на 86-й минуте.
«Шанхай Шэньхуа» продолжает занимать вторую строчку в чемпионате Китая с 54 очками. «Мэйчжоу Хакка» (17) — последний.