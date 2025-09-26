Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о замене нападающего Рафиньи в матче 6-го тура Ла Лиги против «Овьедо» (3:1).

28-летний бразилец начал встречу в стартовом составе, но на 65-й минуте был заменён из-за подозрения на травму, что вызвало тревогу у болельщиков.

«Думаю, с ним всё в порядке. Нужно дождаться завтрашнего дня, но, повторюсь, всё должно быть в порядке», — заявил Флик на пресс-конференции.

В сезоне-2025/26 Рафинья провёл 7 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.