    «Овьедо» — «Барселона»: онлайн, прямая трансляция матча Ла Лиги
  21:48
    Смолов: Я уверен, на сегодняшний день Кузяев усилит любую команду

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин
    Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов высказался о полузащитнике Далере Кузяеве, который перешел в «Рубин».

    Федор Смолов
    ТопБесплатная ставкаПолучитьНовичкамТрансляции матчей
    Федор Смолов

    «Не знаю, в какой сейчас форме Кузяев. Но, наверное, в своей лучшей форме он бы усилил любую команду. Далер — добротный футболист, без потери качества может закрыть три-четыре позиции.

    Он был ключевым в "Зените"? Я бы так не говорил. Если у тебя ключевой Далер Кузяев, то явно нет шансов выйти из группы в Лиге чемпионов. Но он добротный футболист, играющий на многих позициях. Я уверен, на сегодняшний день он усилит любую команду», — сказал Смолов на шоу «SMOL FM» на канале BetBoom Sports.

    Ранее стало известно, что «Рубин» подписал контракт с 32‑летним Кузяевым до 2026 года. Полузащитник ранее работал с Рахимовым в «Ахмате» в период с 2014 по 2017 год.

