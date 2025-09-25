Смолов: Я уверен, на сегодняшний день Кузяев усилит любую команду

Бывший нападающий «Краснодара»высказался о полузащитнике, который перешел в

«Не знаю, в какой сейчас форме Кузяев. Но, наверное, в своей лучшей форме он бы усилил любую команду. Далер — добротный футболист, без потери качества может закрыть три-четыре позиции.

Он был ключевым в "Зените"? Я бы так не говорил. Если у тебя ключевой Далер Кузяев, то явно нет шансов выйти из группы в Лиге чемпионов. Но он добротный футболист, играющий на многих позициях. Я уверен, на сегодняшний день он усилит любую команду», — сказал Смолов на шоу «SMOL FM» на канале BetBoom Sports.

Ранее стало известно, что «Рубин» подписал контракт с 32‑летним Кузяевым до 2026 года. Полузащитник ранее работал с Рахимовым в «Ахмате» в период с 2014 по 2017 год.